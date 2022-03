Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist groß: Viele folgten in dieser Woche dem Spendenaufruf der Eislinger Erzieherin Nataliya Langbauer. Kleidung, Hygieneartikel, Medikamente, Nahrungsmittel brachten sie in großen Mengen am Montagnachmittag in die Eislinger Alexanderstraße. A...