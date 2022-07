Mehrere Geschäfte in Göppingen waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Zwischen 19 Uhr am Samstag und 9.30 Uhr am Sonntag hebelten Unbekannte ein Fenster in der Lange Straße auf. Im Inneren fanden sie eine Kasse und Wechselgeld und flüchteten damit. Sachschaden: etwa 200 Euro.

