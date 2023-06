Am Mittwoch (21.06.) bedrohte in Uhingen ein Mann eine Frau in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße mit einem großen Küchenmesser. Zur Mittagszeit kam es zwischen der 35-Jährigen und dem 43-Jährigen zu einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Römerstraße.

T-Shirt der Frau zerrissen

Bereits an den Tagen zuvor hatten sich die beiden mehrfach gestritten. Am Mittwoch zerriss der Mann das T-Shirt der Frau und drohte ihr mit einem großen Küchenmesser.

Polizeistreifen rückten an und beruhigten die Streitenden. Die Polizeibeamten nahmen dem 43-Jährigen das Messer ab und brachte ihn auf ein Polizeirevier, das er später wieder verlassen durfte. Das Polizeirevier Uhingen ermittelt nun gegen den 43.Jährigen.