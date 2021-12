Früher klapperte hier die Computertastatur, seit Freitag das Impfbesteck. Am Schuler-Platz 1 öffnete jetzt der zweite Impfstützpunkt in der Stadt. Im ersten Stock über der ehemaligen Modellschreinerei wird seit Freitagnachmittag geimpft. Schon am Mittag schauten Landrat Edgar Wolff und OB Alexan...