Ab Montag, 20. Dezember, bietet der Impfstützpunkt Donzdorf zusätzliche Impftermine an. Auch Hausbesuche sind an vier Sonntagen möglich. Das Team habe für die Onlinevergabe an den seither angebotenen Impftagen zusätzliche Termine freischalten lassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Nach dem Jahr...