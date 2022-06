Das Landesgesundheitsamt hat am Dienstag 249 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Tags zuvor betrug die Zunahme 264 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 266,6. Die Klinik am Eichert behandelte am Dienstag 14 Infizierte und fünf mit Verdacht auf eine Ansteckung. Dem Divi-Register zufolge waren am Dienstag vier Intensivbetten im Kreis frei, drei Covid-Patienten lagen auf einer Intensivstation und von ihnen wurde einer beatmet.