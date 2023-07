Was tun, wenn der Hund des Nachbarn stundenlang bellt? Nicht nur, dass das Geräusch einem auf die Nerven gehen kann, irgendwann beschleicht einen möglicherweise der Verdacht, dass da etwas nicht stimmt. Wurde der Hund alleingelassen und hat Hunger oder Durst? Oder ist möglicherweise gar dem Nachbarn etwas passiert? Solche Gedanken dürfte einen Mann am Freitagabend in Göppingen dazu getrieben haben, sich bei der Polizei zu melden..

Warum bellte der Hund den ganzen Tag?

Der Mann rief gegen 20 Uhr bei der Behörde an und teilte ihr mit, dass in einem Haus in der Geislinger Straße schon den ganzen Tag ein Vierbeiner zu hören sei. Den Verdacht auf ein Tier in Not zerstreute allerdings der Halter, nachdem ihn Polizisten ausfindig gemacht hatten: Er gewöhne den jungen Hund ans Alleinsein, erklärte der Mann. „Offensichtlich bedarf es noch weiterem Training“, folgerte die Polizei in ihrem Bericht.