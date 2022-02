Gerhard Herner hätte schon im Herbst losgelegt. Im Oktober, so dachte man, kann er die Leitungen für den Naturkindergarten am Kuhnberg legen. Einmal Wasser, einmal Strom. Eine Wasserleitung müsste man gar nicht vom Dorf herauf legen. In der Nähe liegt eine Fallleitung, die muss man nur anzapfen....