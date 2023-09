Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sind Polizisten aktuell am Montagabend im Bereich „Krähe“ zwischen Schwäbisch Gmünd und Lorch auf der Suche nach einer verletzten Frau. Demnach wurde die Gesuchte gegen 19.25 Uhr bei einem dortigen Gartencenter am Remsufer bei einem Sturz beobachtet, bei dem sie sich eine stark blutende Verletzung im Gesicht zuzog. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich die Frau in einer hilflosen Situation befinden könnte, hat sie einen Sucheinsatz gestartet. Dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

So soll die gesuchte Frau aussehen

Die Frau soll Mitte 40, rund 1,70 Meter groß, schlank und kurzhaarig sein. Zudem soll sie ein pinkes Top sowie eine kurze Jeans tragen, eine kleine Stofftasche dabei gehabt haben und unsicher auf den Beinen gewesen sein. Hinweise zu der Frau nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 entgegen.