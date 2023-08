Am Mittwochabend meldeten sich besorgte Anwohner in Uhingen und berichteten, dass seit mehr als einer halben Stunde ein Polizeihubschrauber „im Tiefflug“ nördlich der Bahnlinie auf Höhe der Allgaier-Brücke kreise. Die Aktion habe viele Uhinger aufgeschreckt, schreibt ein weiterer Leser. Bis 19.25 Uhr sei der Helikopter unterwegs gewesen. „Als er abdrehte, rückte die Feuerwehr Uhingen mit mehreren Fahrzeugen aus, auch um etwa 19.25 Uhr“, schreibt der Uhinger.

Am Donnerstagvormittag klärt die Polizei auf, warum der Helikopter im Einsatz war: Gesucht wurde eine 75-jährige Frau, die Mitarbeiter eines Pflegeheims gegen 17.30 Uhr als vermisst gemeldet hatten, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm mit. Auch Mantrailer-Hunde der Polizei halfen bei der Suche. Die Frau sei gegen 19 Uhr in Uhingen gefunden worden und ist wohlauf.

Der Polizeisprecher erklärt auch, warum der Hubschrauber noch bis 19.30 Uhr weiter suchte. „Ein Zeuge hatte eine verdächtige Wahrnehmung gemacht“, sagt der Sprecher. Demnach habe er vermeintlich eine Person in der Fils entdeckt. Die Feuerwehr rückte demnach mit sechs Fahrzeugen und 24 Personen aus, um das Gewässer abzusuchen. Der Verdacht habe sich aber nicht bestätigt. „Das war quasi ein Einsatz im Einsatz“, fasst der Polizeisprecher zusammen.

Erst in der Nacht von Dienstag (8. August 2023) auf Mittwoch hatte ein Polizeihubschrauber für Aufsehen gesorgt. Er kreiste stundenlang über dem Voralbgebiet. Auch in diesem Fall wurde nach einer vermissten Person gesucht. Der 74-jährige, an Demenz erkrankte Mann wurde dann am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in Ursenwang angetroffen.