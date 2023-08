Wie die Polizei mitteilt, wählte ein 37-jähriger Mann am Freitag gegen 15.50 Uhr den Notruf. Er gab an, er sei in der Nähe von Eschenbach mit seinem E-Bike gestürzt und brauche medizinische Hilfe. Seinen genauen Unfallort konnte er nicht nennen. Er meldete lediglich, dass er auf freiem Feld westlich von Eschenbach in Richtung Heiningen sei.

Die Polizei und der Rettungsdienst machten sich auf die Suche nach dem Mann. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Als der Verletzte auf eine Ortungs-SMS nicht mehr reagierte und sich nur noch die Mailbox meldete, wurde eine polizeirechtliche Handyortung durchgeführt.

Hubschrauber findet E-Bike-Fahrer

Zeitgleich mit dem Ortungsergebnis fand die Hubschrauberbesatzung den gestürzten E-Biker am östlichen Ortsrand von Eschenbach. Der Mann war ohne Helm gefahren und hatte sich schwer verletzt. Bei der Erstversorgung stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Er musste eine Blutprobe abgeben.