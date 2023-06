Von einer heruntergefallenen Zigarette war ein Autofahrer wohl am Sonntag in Göppingen abgelenkt. Gegen 19.45 Uhr war der 41-Jährige mit seinem BMW in der Hohenstaufenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Er riss das Lenkrad nach rechts und streifte am rechten Fahrbahnrand einen Fiat und einen BMW.

Fahrer wird leicht verletzt

Dabei lösten in seinem Auto die Airbags aus und er verletzte sich leicht. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro.