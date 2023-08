Ein ausgebüxter Esel konnte am Mittwoch (16.08.) in Eislingen wieder eingefangen werden. Gegen 12.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Esel, der in der Karlstraße unterwegs war.

Besitzer vermissen ihren Esel

Weit und breit konnte kein Besitzer entdeckt werden. Letztendlich machte der Esel Rast und konnte kurze Zeit später von den Besitzern, die das Fehlen ihres Tieres bemerkt hatten, wieder eingefangen werden. Verletzt wurde niemand. Auch der Esel hat den Ausflug gut überstanden.