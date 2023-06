Im Wald rund um den Adelberger Herrenbachstausee tut sich wieder etwas. „Das Frühjahr ist für die Forstbetriebe, bedingt durch den Jahresrhythmus, einer der Kernzeiträume für die Pflanzung und Pflege der nachwachsenden Waldgenerationen“, teilt die öffentliche Anstalt Forst Baden-Württemberg mit. Nach Abschluss dieser Arbeiten bestehe die Möglichkeit andere, ebenfalls wichtige, Projekte anzugehen. So wurde Mitte Mai der erste Teilabschnitt des Adelberger Erlebnispfades mit dem Bau der Pilz-Murmelbahn komplettiert.

Die Forstwirt-Azubis der Ausbildungsstelle in Bad Boll fertigten unter Leitung der beiden Forstwirtschaftsmeister Rolf Wahl und Johannes Henninger die Themen-Murmelbahn. Tatkräftige Unterstützung erhielten die künftigen Profis im Wald von zwei Profis aus der Politik. Die Göppinger Landtagsabgeordneten Ayla Cataltepe (Grüne) und Sarah Schweizer (CDU) halfen mit viel Elan und Enthusiasmus beim Bau.

Beeindruckt von der vielfältigen Ausbildung der Forstwirte

Die beiden Abgeordneten begleiten das Projekt von Beginn an und nutzten nun die Gelegenheit selbst Hand mit anlegen zu können. „Ich bin begeistert, wie engagiert und mit Leidenschaft die Azubis bei ihrer Arbeit sind und wie kreativ sie an Ort und Stelle auftretende Herausforderungen lösen. Besonders hat mich gefreut, dass mit Luisa Flach auch eine junge Frau den Forstwirtberuf erlernt“, sagte Ayla Cataltepe und lobte die gelungene Zusammenarbeit. Die forstpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Sarah Schweizer, die der Ausbildungsstelle des Forstbezirks Schurwald bereits in der Vergangenheit einen Besuch abgestattet hatte, kennt das Ausbildungs-Team schon etwas näher. „Ich finde es beeindruckend, wie vielfältig die Ausbildung unserer Forstwirtinnen und Forstwirte ist. Die Qualität und der Umfang des vermittelten Wissens sind enorm“, lobte sie die aktuelle Ausbildung bei Forst BW.

Ein noch offener Punkt an den bisherigen Arbeiten konnte ebenfalls geklärt werden. „Die Murmelbahnen sollten eigentlich bereits mit einer Holzhackschnitzelschüttung versehen worden sein“, sagte Jürgen Sistermans-Wehmeyer. Dadurch blieben die Bereiche rund um die Murmelbahn auch bei feuchter Witterung matsch- und schlammfrei und damit auch die Schuhe der Besucher. „Allerdings sind unsere Mitarbeitenden bisher anderweitig intensiv gebunden. So erneuert und modernisiert die für die Arbeiten am Erlebnispfad Herrenbachstausee vorgesehene Forstwirt-Partie aktuell den Waldaktivpfad im Schlater Wald“, sagte Sistermans-Wehmeyer und erklärte damit das Fehlen der Hackschnitzel.

Parallel dazu läuft ein Projekt im Schlater Wald

Der Waldexperte ist unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit im Forstbezirk Schurwald zuständig. Weiter erläuterte er: „Der Waldaktivpfad in Schlat hat momentan Priorität.“ Da auch dieses Projekt im Landkreis Göppingen liegt, freuten sich die beiden Politikerinnen über das Engagement und sahen über die noch nicht ganz perfekten Murmelbahnen hinweg.

Beim Fazit waren sich die beiden Landtagsabgeordneten aus der Regierungskoalition einig: „Mit unseren sehr gut ausgebildeten Forstwirtinnen und Forstwirten als Profis im Wald können wir die Herausforderungen des Klimawandels mutig und zuversichtlich angehen.“