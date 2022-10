Bürgermeister Norbert Aufrecht hat eine Fahrradstraße vorher nie gesehen. Jetzt sieht er sie: in Esslingen, in Eislingen, in Bad Boll. „Plötzlich wächst das Ding“, sagt er, und er findet das gut. Eine Fahrradstraße ist, was ich mir wünschen würde.“ Das sei gefühlt unglaublich viel sich...