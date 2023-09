Drei Menschen wurden am Donnerstag bei einem Unfall verletzt, der sich nahe Albershausen ereignete und in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.15 Uhr. Der 71-jährige Fahrer eines Opel fuhr nach Polizeiangaben in der Hattenhofer Straße in Richtung Albershausen. An der Einmündung zur B 297 hielt er an. Der Fahrer des Opel überquerte die Bundesstraße. Dabei übersah er den VW Polo, der von einer 60-jährigen Frau gelenkt wurde. Die Frau hatte Vorfahrt. Der Opel prallte dem VW Polo in die linke Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurde der Polo gegen einen weiteren VW geschleudert, dessen Fahrerin im Einmündungsbereich wartete. Der Unfallverursacher, die Fahrerin des VW Polo und der 33-jährige Beifahrer im anderen VW erlitten Verletzungen. Rettungsdienste brachten sie ins Krankenhaus. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf etwa 30 000 Euro.