Alexa, mach Licht in der Küche“, sagt Eileen Ogilvy – schon gehen drei in die Decke eingelassene Strahler an, der Vierte folgt Sekunden später. In der ganzen Wohnung sind smarte Glühbirnen verbaut. Die seien kaum teurer als herkömmliche LED-Leuchten versichern Eileen und Daniel Ogilvy. Auch ...