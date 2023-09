Die Parallelen sind am Tabellenbild der Handball-Bundesliga abzulesen: Weder der HSV Hamburg, am Donnerstag um 19 Uhr zu Gast bei Frisch Auf, noch die Göppinger Hausherren sind so in die Saison gestartet, wie sie sich das erhofft hatten. Beide haben bisher erst einen Sieg vorzuweisen. Frisch Auf erreichte dazu ein Unentschieden und weist 3:7 Punkte auf, Hamburg steht bei einem weniger ausgetragenen Spiel bei 2:6 Punkten.

Die Gäste aus der Hansestadt hatten ein schweres Auftaktprogramm gegen Flensburg, Kiel und Melsungen und konnten erst am vergangenen Wochenende mit dem 35:34 gegen Leipzig ihren ersten Sieg der Saison feiern. Der HSV wird also mit gestärktem Selbstvertrauen in Göppingen antreten, Frisch Auf wird alles dar­ansetzen, mit einem Heimsieg die zuletzt in Wetzlar abgegebenen Punkte wettzumachen.

Die Göppinger Mannschaft hat am 9. September beim letzten Heimspiel gegen den VfL Gummersbach die Fans mit einer guten Leistung überzeugt und am Ende beim 32:29 verdient beide Punkte behalten. Vor allen in der zweiten Halbzeit war die Mannschaft von Trainer Markus Baur nochmals in der Lage, eine Leistungssteigerung einzubringen, so dass die Entscheidung in der Crunch Time zugunsten der Grün-Weißen fiel. Das Heimspiel gegen den HSV Hamburg bietet der Göppinger Mannschaft die Chance, an das Heimspiel gegen Gummersbach anzuknüpfen.

Der HSV Hamburg hat sein erfolgreiches Team, das in der Vorsaison auf dem siebten Platz ins Ziel kam, im Sommer kaum verändert. Auf beiden Halbpositionen kamen talentierte Nachwuchsspieler aus dem Ausland hinzu. Rechtshänder Tomislav Severec reifte in den letzten vier Jahren beim RK Nexe und stand im Januar im erweiterten kroatischen Aufgebot für die WM. Bei der mischte Zoran Ilic bereits aktiv mit. Der ungarische Linkshänder gehört mit seinen 21 Jahren zu den ganz großen Talenten. Wieder zurück auf dem Spielfeld ist Ex-Nationaltorhüter Johannes Bitter. Aufgrund einer Knie-Operation hatte der Torhüter die Schlussphase der letzten Saison verpasst. Maßgebende Akteure in den Reihen des HSV sind außer Torwart Johannes Bitter der dänische Linksaußen und Olympiasieger Casper Mortensen, dessen Landsleute auf Halbrechts und Rechtsaußen, Jacob Lassen und Frederik Andersen, sowie der niederländische Spielmacher Dani Baijens. Goalgetter seines Teams ist Casper Mortensen. Nach 234 Treffern in der Saison 2022/23 führt der Torschützenkönig der HBL nach vier Spieltagen schon wieder die interne Torschützenliste der Hamburger mit 28/11 Treffern an.

Christian Schöne, der Sportliche Leiter von Frisch Auf, blickt auf das Spiel in Wetzlar zurück: „Leider hat sich dort das gleiche Muster gezeigt wie in den Auswärtsspielen zuvor. Wir haben genug Chancen, aber nutzen das nicht und verlieren im Spiel den Kopf. Da fehlt uns die Stabilität und Disziplin. Die Heimleistungen sind bisher in Ordnung und das zeigt auch, dass die Qualität da ist. Zu Hause wissen wir, dass wir das Publikum im Rücken haben. Da gilt es weiter mutig, konsequent und mit Tempo zu spielen.“

„Erfolgserlebnisse erarbeiten“

Trainer Markus Baur macht deutlich: „Wir müssen uns grundsätzlich die Erfolgserlebnisse selbst erarbeiten. Dazu gehört auch, dass wir uns an unsere Spielidee halten. Die guten Trainingsleistungen sind da. Insofern gilt es, das wieder zu zeigen und dann darauf aufzubauen. Der HSV wird mit seiner erfahrenen Mannschaft aus einer beweglichen Abwehr kommen, um uns unter Druck zu setzen. Ihr Tempospiel und ihre Außen sind stark und im Rückraum sind sie auch wurf- und spielstark aufgestellt.“

Der neue Torhüter Bart Ravensbergen hofft auf einen Sieg: „Für uns wäre es gut, wenn wir mal zwei oder drei Spiele in Folge gut spielen. Aber jetzt gilt es erst einmal, wieder so ein Spiel wie gegen Gummersbach hinzulegen. Es wird sicher ein spannendes Spiel, aber wir haben die Möglichkeit zu gewinnen, wenn wir uns an unseren Plan halten.“