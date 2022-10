In etwa 16 Monaten sollen die Patienten und Mitarbeiter in den Neubau der Klinik am Eichert umziehen. Der Fortschritt bei einem der größten Bauprojekte des Landes mit einem Kostenrahmen von inzwischen 455 Millionen Euro ist nun auch von außen deutlich sichtbar. Im Nord- und Ostteil hat die Gesta...