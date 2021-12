Wer Ella Allmendinger in ihrem schicken Kostüm so sitzen sieht, würde niemals auf die Idee kommen, dass sie am Dienstag ihren 101. Geburtstag feiert. Die Frisur sitzt perfekt, es ist weit und breit kein graues oder weißes Haar zu entdecken. Regelmäßig fährt sie mit dem Taxi vom Bodenfeld zum F...