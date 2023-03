Am Samstag, 1. April, startet die erste Musiknacht in diesem Jahr – und es sind dieses Mal 18 Bands, die in 18 unterschiedlichen Locations so richtig einheizen. Sei es Pack Men im Rockcafé, Formula3 in der City Bar oder Mother of Pearl im Café am Kornhausplatz, um nur eine kleine Auswahl des breiten Spektrums zu nennen – „der Sound wird in der Göppinger City wieder aus den Kneipen dröhnen und die Stimmung zum Kochen bringen“, verspricht der Veranstalter.

„Einmal bezahlen, überall dabei sein“

Es gelte wie immer: „Einmal bezahlen, überall dabei sein.“ Mit dem Musiknacht-Armband hat man zu allen teilnehmenden Bars und Cafés Zutritt und kann sich durch die Stadt treiben lassen. Im Vorverkauf gibt es die Bänder bei allen beteiligten Kneipen, im Büro des PIG-Stadtmagazins und im ipunkt im Göppinger Rathaus für je 12 Euro. Kurzentschlossene können sich auch noch am Abend den Zutritt für 15 Euro zu handgemachter Musik verschaffen.

Die Musiknacht startet am Samstag um 21 Uhr. Folgende Kneipen und Bands sind mit dabei: