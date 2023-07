Am Wochenende finden die Kinderfeste in Bezgenriet sowie das Kinder- und Dorffest in Faurndau statt. Das Programm und die Umzugsstrecken werden wegen zu erwartender Hitze gekürzt. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. In Faurndau entfällt dazu das Spielstraßenangebot.

