Das Landgericht Ulm verurteilte am 8. November des vergangenen Jahres einen 65-Jährigen wegen versuchten Mordes zu der Freiheitsstrafe von acht Jahren. Der ehemalige GI hatte an einem Abend im Oktober 1985 eine damals 29-Jährige in einer Grünanlage in Göppingen vergewaltigt und anschließend mit einem Ast auf ihren Kopf eingeschlagen, um sie zu töten. Durch die Tötung der ­damals 29-Jährigen wollte er die vorangegangene Vergewaltigung verdecken. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Der Täter konnte erst viele Jahre nach der Tat durch eine DNA-Analyse überführt werden.