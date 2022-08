In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 20 und 8 Uhr, war ein Einbrecher in der Kleingartenanlage im Bereich der Roßbachstraße in Göppingen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach er insgesamt sechs Gartenhütten auf. Bei seiner Suche fand er einen Akkuschrauber und ein Radio. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Göppingen, Telefon (07161) 632360, hat die Ermittlungen aufgenommen.