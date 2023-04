Blick in die Herrschaftsstraße von Bad Boll: Bei der Planung der Baustelle wurden Leerrohre für den Glasfaseranschluss berücksichtigt. So geschah es auch beim angrenzenden Pliensbacher Weg und der Sanierung der Goethe- und Schillerstraße in der Eichhalde. © Foto: Staufenpress