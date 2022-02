Marty McFly ist viel unterwegs. In den drei „Zurück in die Zukunft-Filmen“ reist er zwischen Zukunft und Vergangenheit hin und her. Martys Namensvetter Martin, also Martin Stölzle, ist als Donzdorfer Bürgermeister eher im Hier und Jetzt unterwegs, wagt aber auch mal einen Blick in die Zukunft...