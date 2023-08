Nach Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag (22.08) und Mittwoch bei Uhingen müssen nun Autofahrer mit Bußgeldern und Punkte rechnen. Am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr führte die Uhinger Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 1412 bei Diegelsberg durch. Dabei setzten die Polizisten ihren Schwerpunkt auf Fahrzeuglenker, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten. Während der Kontrolle stoppte die Polizei vier Autofahrer, die bei erlaubten 50 km/h zwischen 24 und 34 km/h deutlich zu schnell waren. Spitzenreiter war ein 68-Jähriger mit seinem Auto.

200 Euro Bußgeld und einen Punkt

Der wurde von der Polizei mit einer Geschwindigkeit von 84 km/h gemessen. Auf ihn kommt ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister zu.

Bereits am Dienstag ging der Polizei Uhingen ein Raser ins Netz. Der 38-Jährige fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Mercedes auf der K1412, als er auf Höhe Parkplatz Königseiche in Fahrtrichtung Diegelsberg mit 90 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Auch er muss mit einem Bußgeld von mindestens

200 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.