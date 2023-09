Ein Ladendieb ist am Mittwoch in Göppingen nach seiner Rückkehr zu einem Geschäft in der Stuttgarter Straße geschnappt worden. Etwa vier Stunden zuvor war der 17-Jährige einem Ladendetektiv durch die Lappen gegangen. Zwar hatte ihn der Mann am Rucksack festgehalten, doch der Jugendliche stieß ihn weg und versuchte, nach dem Detektiv zu schlagen. Anschließend gelang es ihm, wegzurennen.

Wie die Polizei berichtet, erkannte der Ladendetektiv den 17-Jährigen bei seiner Rückkehr einige Stunden später wieder. Der Mann hatte den Jugendlichen gegen 12.45 Uhr dabei beobachtet, wie er einen tragbaren Akku – eine sogenannte Powerbank – einsteckte. Der Jugendliche passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen, wurde vom Ladendetektiv angesprochen, übergab diesem eine andere Powerbank und rannte nach dem Handgemenge weg. Bei seiner Flucht verlor er mehrere Gegenstände, darunter einen Schlüssel. Diese Dinge suchte er, als er später wieder zu dem Geschäft in die Stuttgarter Straße zurückkehrte, berichtet die Polizei.