Der Schulhof in Schlierbach ist in die Jahre gekommen, das Platz- und Spielangebot ist auch vor dem Hintergrund des Ganztagesschulbetriebs nicht mehr zeitgemäß. Und auch die Sitzstufen im Hof sowie die Treppe Richtung Sportplatzgelände sind marode. Drüber, dass der Schulhof also einer Generalüb...