Demnach soll der Radfahrer an der Anschlussstelle Göppingen-Ost auf der Schnellstraße in Richtung Stuttgart gefahren sein, und dies auch noch entgegen der Fahrtrichtung, auf oder Straße, die nach Ulm führt. So wurde es der Polizei in Ulm mitgeteilt.

Polizeisprecher Wolfgang Jürgens nimmt an, da...