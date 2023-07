Zweimal drei macht vier, widdewitt und drei macht neune. Singt Pippi Langstrumpf. Mit dem Rechnen hatte sie es nicht so, sie war ja auch nie in der Schule. Besser können das die Grünen in Donzdorf: 22 minus 2 macht 20. Donzdorf hat 22 Gemeinderäte. Die Grünen finden, das sind zu viele. Deshalb s...