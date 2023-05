Zwischen Schlat nach Ursenwang kam es am Samstag gegen 19 Uhr zu einem Unfall, weil eine Autofahrerin trotz Überholverbot an einem Traktor vorbeiziehen wollte, berichtet die Polizei. Das ging nicht gut, weil der Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbog und den Blinker auch gesetzt habe. Das Auto stieß gegen das linke Hinterrad des Traktors. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von 6000 Euro, am Traktor von 750 Euro.