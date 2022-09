Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen im Landkreis an. Um die Flüchtlinge unterzubringen, wird die zweite Sporthalle am Berufsschulzentrum in Göppingen als weitere Notunterkunft vor. Zuvor wurden bereits in einer ersten Halle an der Öde Schlafplätze eingerichtet . In der zweiten Sporthalle sollen weitere 160 Plätze geschaffen werden. Die Halle wird voraussichtlich ab dem 19. September als zusätzliche Unterkunft zur Verfügung stehen. Insgesamt gibt es im Landkreis mittlerweile 37 Gemeinschaftsunterkünfte, die allerdings nahezu vollständig belegt sind. Die Landkreisverwaltung schreibt in einer Pressemitteilung, dass weiterhin mit einer Zuweisung von rund 50 bis 100 ukrainischen Geflüchteten pro Woche durch das Land gerechnet werden müsse.