Gegen 14.43 Uhr wurde die Feuerwehr nach Zell u. Aichelberg gerufen. Dort wurde Dampf gemeldet, der aus einem Paket stieg. Dieses befand sich im Transportfahrzeug eines Paketzustellers. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst befinden sich dort derzeit im Einsatz. Ein Spezialist ist mit einem Spezialcontainer vor Ort. Wie die Polizei mitteilt, dampfe das Paket noch immer. Der Einsatz der Feuerwehr werde noch mindestens zwei Stunden andauern (Stand 17.15 Uhr). Vermutet wird, dass es sich beim Inhalt des Pakets um ein Gemisch aus Salpetersäure handele. Der Fahrer sowie ein Anwohner hätten sich Atemwegsreizungen zugezogen, als sie mit dem Dampf in Kontakt kamen. Der Rettungsdienst ist vor Ort. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Allgemeinheit, beruhigt die Polizei. Die Ohmderstraße ist wegen des Einsatzes gesperrt.

Der Einsatz würde an einen ähnlichen Vorfall in Ebersbach am vergangenen Freitag, 6. Oktober, erinnern. Auch da löste ein Paket einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr aus. Vermutlich war dort Säure aus einem Paket gelaufen. Verletzte hatte es keine gegeben.