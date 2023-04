Gute Nachrichten für Nachtschwärmer in der Kreisstadt: Die Sperrzeiten werden in Göppingen in den Sommermonaten dauerhaft reduziert. Kneipen dürfen bis Mitternacht im Freien ausschenken. Was zunächst während der Pandemie den Gastronomen das Überleben erleichtern sollte, wird jetzt Normalität...