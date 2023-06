Die Terrasse des „Talblick“ in Auendorf ist seit sechs Wochen bereit für Gäste. Draußen sitzen wollte jedoch kaum jemand in der kühlen Maizeit, berichtet der Inhaber Andreas Schimak. Das Restaurant lebe in diesen Monaten jedoch auch von der Außengastronomie und somit gebe es Umsatzeinbußen...