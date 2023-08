Proseccoschlürfer, Schorlesschlotzerinnen, Kaffeetanten und -onkels, Currywurst-Fans – Simone Jüttner kennt die Vorlieben ihrer typischen Stammgäste am Kiosk im Schachenmayrbad in Salach . „Es ist ein Bad, in dem es noch recht familiär zugeht“, weiß sie zu berichten. „Die Gäste sind re...