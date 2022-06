Bei einem schweren Unfall erlitt ein 18-jähriger Mann bei am Sonntag in Faurndau schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der 18-Jährige war Beifahrer in einem Fahrzeug, das auf der B 297 in Richtung Faurndau. An der K...