Mit Unterstützung von Spezialisten des Polizeipräsidiums Einsatz, des Zolls und des Bundesamts für Güterverkehr stoppte sie am Donnerstagabend 32 Lkw-Fahrer. Davon wurden 16 beanstandet. Fünf Fahrzeuge waren überladen. Andere wiesen so eklatante Mängel auf, dass sie am Freitag einem Gutachter vorgestellt wurden. Bei der Überprüfung eines Fahrers stellte die Polizei fest, dass er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Manche Fahrer waren schon zu lange am Steuer und durften nicht mehr weiterfahren.