Erneute Niederlage für Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen: Im Heimspiel gegen Hamburg ging der Traditionsverein am Donnerstagabend mit 27:32 (16:19) Toren baden und stürzt damit in die Krise. Nach sechs Spielen steht Frisch Auf mit drei Punkten da. Der Göppinger Trainer Markus Baur (Foto) war nach der Partie, bei der die 3500 Zuschauer in der EWS-Arena mit so mancher Schiedsrichterentscheidung haderten, völlig konsterniert. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte er in der Pressekonferenz. Man müsse jetzt weiterarbeiten und die nächsten Spiele positiv gestalten. Zwar war Frisch Auf schwungvoll gestartet, doch nach der 10:9-Führung in der 13. Minute gelang es Göppingen nicht mehr, vorne zu liegen. Bester Werfer für Frisch Auf war Josip Sarac mit acht Treffern, für Hamburg war der Niederländer Dani Baijens mit neun Toren am erfolgreichsten.