Es ist kurz nach elf. Es rührt sich was im Kuchener Freibadkiosk. Kaum hat Thomas Komarek aufgeschlossen, ist er auch schon von null auf hundert und kommt ins Schwitzen. Schwimmen macht hungrig und die Gäste, von denen einige schon am Kiosk gelauert haben, stürmen den Kiosk in Scharen.

Komarek, de...