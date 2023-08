Am Sonntag, 3. September, macht das Göppinger Freibad zu – eine Woche früher als geplant. Darauf haben die Stadtwerke am Freitag in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Wie Werkleiter Dr. Martin Bernhart betont, sei das vorgezogene Ende dringend geboten, um die Bauarbeiten im Freibad nahtlos an und in den Becken (Abrissarbeiten, Einbau Edelstahlauskleidung) sowie auf der Liegewiese (Leitungsführung, neue Rutschen) weiterzuführen. „Mit dem Blick auf die planmäßige Fertigstellung der Bauarbeiten im Frühjahr 2024 ist die kleine Einschränkung für die Badegäste aus meiner Sicht verschmerzbar, wenn man bedenkt, dass im Gegenzug die Schließzeit der Badearena in den Barbarossa-Thermen um eine Woche verkürzt wird“, sagt Bernhart. Ab 4. September kann die Badearena zu den üblichen Zeiten besucht werden. Der Sauna-, Wellness- und Gesundheitsbereich öffnet eine Woche später.