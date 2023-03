In einem Wohnheim für Flüchtlinge kam es am Mittwoch gegen 00.50 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Es gab wohl hitzige Meinungsverschiedenheiten, bei denen etwa 20 Bewohner beteiligt waren, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

22-Jähriger kommt in ein psychiatrisches Krankenhaus

Ein 22-jähriger Bewohner war sehr aggressiv, der Mann hatte schon zuvor Gegenstände mutwillig beschädigt. Dieser Mann war durch die Beamten nicht zu beruhigen, weshalb er zunächst in Polizeigewahrsam genommen wurde. Dagegen setzte er sich zur Wehr und beleidigte die Polizisten mehrfach.

Der 22-Jährige wurde zum Eigenschutz in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.