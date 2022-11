Ein bisschen trostlos sehen die Container bei der Hornwiesen-Grundschule in Süßen aus. Tristes Grau-Weiß, der Schotterplatz macht das Ganze an einem grauen Novembertag auch nicht schöner. Das Leben ist draußen, die Kinder, die hier drei Jahre lang in drei Kita-Gruppen betreut wurden, sind ins n...