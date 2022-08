Flüchtlinge berichten in Ebersbach

In Ebersbach erzählen vier Menschen ihre Geschichte von Flucht und Neuanfang. Ein Abend, der zeigt, wie wichtig Willkommenskultur ist. Und der auch Mahnung ist: Erinnerung an den Holocaust.