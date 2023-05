Ein heißes Wochenende steht für die Salacher Pfadfinder auf dem Programm. In der Stauferlandhalle öffnen sich am 14. Mai um 9 Uhr die Tore für Schnäppchenjäger. Fans des jährlich stattfindenden Trödelparadieses freuen sich längst darauf und stehen geduldig an, um sich die besten Stücke zu sichern.

Vom Autogramm bis zum Zylinder und vieles mehr wartet zu moderaten Preisen auf neue Besitzer. Seit 1980 findet die Großveranstaltung, bei der rund 50 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind, statt und auch diesmal sind die Pfadis auf die bewährte Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. „Von originalverpackter Ware, antiken Fundstücken bis zur Designer-Mode, alles ist dabei“, weiß Mit-Organisator Timm Kroll.

Die Salacher misten für den guten Zweck gerne aus. Was auf Bühne oder Keller vor sich hinschlummert und keine Verwendung mehr findet, die Pfadis holen es am Samstag, 13. Mai, mit dem Leiterwägelchen ab. Während die Jüngsten, die „Wölflinge“, unermüdlich durch den Ort zuckeln, um vollbepackte Kisten und Tüten einzusammeln, sortieren die anderen in der Stauferlandhalle, damit die Interessenten gleich ihre Wunschobjekte finden können. Eine Mammutaufgabe, denn auf Auspacken und Ordnen folgt das übersichtliche Gruppieren auf den Tischen. Berge von Kinderspielzeug, Lesestoff, Porzellan, Kleidung, Koffer, Taschen, Vasen, Deko und Gartenzubehör, alles muss an seinen Platz und soll für kleines Geld den Besitzer wechseln.

Sachspenden werden im Ort mit dem Lastwagen geholt

Größere Mengen oder sperrige Sachspenden werden, nur im Ortsgebiet Salach, nach Anmeldung mit dem Lastwagen abgeholt. „Ohne die Unterstützung örtlicher Firmen, die uns die Lkw für den Einsatz der Aktion zur Verfügung stellen, wäre das nicht möglich“, so Pfadi-Vorstand Stefan Seehofer. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Timm Kroll sowie Leiter Florian Maier bilden sie das Organisations-Trio. Seehofer betont: „Nicht mitgenommen werden Matratzen, Skier und Skistiefel, Dachträger, Schreibmaschinen und Hygieneartikel (Rasierer) sowie defekte Elektrogeräte.“

Wer zwischen Stöbern und Feilschen Stärkung braucht, der findet beim Hock des Fördervereins der Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) das Richtige. Warmes Mittagessen sowie Kaffee und selbstgebackene Kuchen werden geboten. „Es ist ein arbeitsintensives Wochenende, aber wir machen das immer wieder gerne, schließlich ist der Flohmarkt unsere Haupteinnahmequelle“, berichtet Stefan Seehofer. Der Erlös des Flohmarkts kommt immer der Jugendarbeit der Pfadfinderschaft Sankt Georg Stamm Salach zugute.

Info Ab sofort ist das Anmeldetelefon zum Abholen von Flohmarktangeboten zwischen 18 und 21 Uhr geschaltet, (0177) 2 48 35 45.