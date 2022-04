Einschränkungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen, haben Vertreter der Abteilung Geräteturnen der TG Donzdorf zum Nachdenken gebracht. So ist die Idee zu einem neuen Angebot entstanden – einem Fitnessparcours am See. Als im vorigen Jahr der Lockdown nahezu alles zum Stillstand brachte, war f...