Singing in the Rain“, den Titel verbindet man bisher nicht mit Bob Marley. Doch seit dieser Woche gehört er zumindest in Eislingen inoffiziell irgendwie doch dazu. Einem Wolkenbruch zum Trotz sangen und tanzten etliche unverdrossene Besucher kurz vor Ende des Konzerts der Tribute-Band „Marley�...