Schon kurz vor 14 Uhr haben sich am Samstag rund 150 Interessierte am Süßener Schulzentrum an der Bizetstraße eingefunden. Dort hatte die Süßener Feuerwehr ihre Hauptübung. Wegen der Corona-Einschränkungen zeigte die Wehr erstmals seit zwei Jahren wieder auf diese Weise ihr Können.

Das Szenar...