Ein Heimrauchmelder, der Alarm geschlagen hatte, löste am Mittwochabend in Süßen einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Heidenheimer Straße aus. Die Feuerwehr hat dort einen tief schlafenden Mann aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Um 23.44 Uhr haben Bewohner des Mehrfamili...